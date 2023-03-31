نجيب الجداوي: الاتحاد أقرب بنسبة 90% من ضم كريم بنزيما

كشف الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي أن نادي الاتحاد أقرب بنسبة 90% من ضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني.

وتحدث الجداوي لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا لضم اللاعب الفرنسي وهو سيكون اتحاديًّا بنسبة 90%”.

وواصل الجداوي قائلًا: “أنمار الحائلي رئيس النادي قدم مهر بقاؤه في رئاسة النادي لفترة قادمة بسبب ما يصنعه حاليًّا”.

كريم بنزيما يقترب من الدوري السعودي

وذكر برنامج ملعب SBC المذاع على قناة SBC أن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية بات قريبًا من اللعب في الدوري السعودي ولكن غير معلوم إلى أي ناد سينضم.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الهلال والنصر سيتنافسان على ضم نجم ريال مدريد، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التفاوض معه حتى الآن من أجل التجديد.