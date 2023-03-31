نجيب الجداوي: الاتحاد أقرب بنسبة 90% من ضم كريم بنزيما

حقيقة تقييد يدي دونالد ترامب أمام المحققين السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة
كشف الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي أن نادي الاتحاد أقرب بنسبة 90% من ضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني.
#ملعب_SBC | نجيب الجداوي: الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع بنزيما.. الفرنسي سيكون اتحاديًا بنسبة 90%. #قناة_SBC@najeebinho pic.twitter.com/C0CvQHDBCT
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 30, 2023
وتحدث الجداوي لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا لضم اللاعب الفرنسي وهو سيكون اتحاديًّا بنسبة 90%”.
وواصل الجداوي قائلًا: “أنمار الحائلي رئيس النادي قدم مهر بقاؤه في رئاسة النادي لفترة قادمة بسبب ما يصنعه حاليًّا”.
وذكر برنامج ملعب SBC المذاع على قناة SBC أن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية بات قريبًا من اللعب في الدوري السعودي ولكن غير معلوم إلى أي ناد سينضم.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الهلال والنصر سيتنافسان على ضم نجم ريال مدريد، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التفاوض معه حتى الآن من أجل التجديد.