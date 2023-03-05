Icon

نزاهة تباشر قضية جنائية تتضمن الرشوة واستغلال الوظيفة وغسل الأموال Icon وليد الفراج: دخل مباراة الاتحاد والنصر من المتوقع وصوله لـ 7 ملايين ريال Icon دولة أوروبية تستعين بـ روبوت ينقل إليها هموم المواطنين Icon منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي Icon رئيس الأركان الأمريكية: المهمة في سوريا تستحق المخاطرة Icon انقلاب حافلة أطفال في جبال الألب الفرنسية Icon كود البناء السعودي يساهم في رفع كفاءة المباني لمقاومة الزلازل Icon مشاهد للأمطار وجريان السيول بعدد من مناطق المملكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ19 Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد القطن الكاميروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
أخبار رئيسية

نزاهة تباشر قضية جنائية تتضمن الرشوة واستغلال الوظيفة وغسل الأموال

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
نزاهة تباشر قضية جنائية تتضمن الرشوة واستغلال الوظيفة وغسل الأموال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛لقيامهم بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ ( 23.000.000 ) ثلاثة وعشرين مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي “تم إيقافه” مقابل حصولهم على مبلغ (60,000) ستين ألف ريال من المستثمر وهم:
1- الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض/ متعب سعد آل غنوم.
2- العريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض/ حاتم مستور سعد بن طيب.
3- المستثمر/ صالح محمد صالح الشلعوط فلسطيني الجنسية.
وعلى ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من:
1- المقيم/ أشرف الدين أكند بنجلاديشي الجنسية.
2- المقيم/ المغير حسين خان بنجلاديشي الجنسية.
3- المقيم/ شفيق الإسلام شاه جاهان بنجلاديشي الجنسية.
ومن خلال التحقيقات أقرُّوا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطئ من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين بنجلادش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ (20,180,000) عشرين مليون ومئة وثمانين ألف ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة، كما تم القبض على كل من:
1 – المقيم/ محمد ناصر الدين نور بنجلاديشي الجنسية (مالك لمكتب استقدام بموطنه).
2 – الزائر/ الأمين خان شاهد الله خان بنجلاديشي الجنسية.
3- المقيم/ زيد يو سيد مفي، بنجلاديشي الجنسية.
4- المقيم/ أبو الكلام محمد رفيق الإسلام، بنجلاديشي الجنسية.
5- المقيم/ عزيز الحق مسلم الدين بنجلاديشي الجنسية.
لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة، وعلى ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من:
1- رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلادش ونائب السفير”سابقاً”/ عبد الله فلاح مضحي الشمري.
2- نائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلادش/ خالد ناصر عايض القحطاني.
لتواطئهم مع الوافدين المشار لهم أعلاه وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على مبلغ (54,000,000) أربعة وخمسين مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم