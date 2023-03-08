نساء سعوديات مصدر فخر المملكة باليوم العالمي للمرأة

سجلت المرأة السعودية إنجازات في كل المجالات، تغلبت بها على كل الصعوبات والتحديات لتحفر اسمها بحروف من ذهب في يوم المرأة العالمي.

قوة لا يستهان بها

وفي التوقيت الذي يحتفي فيه العالم بيوم المرأة، تمثل المرأة السعودية قوة لا يستهان بها في معظم المجالات بعدما اقتحمت السيدات كافة المجالات بما فيها الأمن.

ويتواصل سعي المملكة لتحقيق المزيد في طموح لا يتوقف ضمن رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30 %، إضافةً إلى تبوؤها مناصب سياسية، فَضلاً عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية.

أول سفيرة

تعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان من أبرز الوجوه النسائية في المملكة، فقد تم تعيينها رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي. وتقلدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ؛ منصب سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير منذ 23 فبراير 2019. وهي أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة، وتعد مصدر إلهام للكثير من الفتيات في البلاد.

ريانة أول رائدة فضاء

أعلنت المملكة إرسال أول رائدة فضاء ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتلتحق بطاقم مهمة AX-2 الفضائية.

وتعد ريانة برناوي من رواد الفضاء السعوديين الذين أعلنت الرياض عن مشاركتهم في رحلة محطة الفضاء الدولية، وتبلغ من العمر 33 عاماً، تعمل اختصاصية أبحاث ومختبرات، حيث حصلت على البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلاندا، كما حصلت على ماجستير علوم طبية حيوية من جامعة الملك فيصل، ولديها خبرة لمدة 9 سنوات في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

ريما الجفالي

أصبحت ريما الجفالي، أول سائقة سباقات سعودية، تمكنت بعد ذلك من تحقيق عدد من الإنجازات المميزة، وتضمنت هذه الإنجازات إحراز المركز الرابع في بطولة الفورمولا 2 البريطانية العام الماضي، وإحراز المركز الثاني في سباق التحمل 24 ساعة في دبي لهذا العام.

كما صُنّفت ضمن قائمة BBC أكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم لعام 2022. كما تم اختيارها لتكون السفير الرسمي في النسخة الأولى من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في المملكة، والذي أقيم في جدة مسقط رأسها.

مشاعل العبيدان

شاركت سائقة الراليات السعودية مشاعل العبيدان في فعاليات رالي داكار 2023 واستطاعت تحقيق المركز 21 في فئة تي 3. وتصنّف الشابة السعودية مشاعل العبيدان، كأول امرأة سعودية تشارك في منافسات “الراليات” العالمية في قارة أوروبا في الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية “باخا إسبانيا”، وكانت ضمن العشرة الأوائل في فئتها “تي3”.

كما تعد العبيدان أول سعودية تحصل على رخصة قيادة مخصصة للدراجات النارية، إلا أنها ابتعدت عن المشاركة في السباقات بفئة الدراجات.

أول قائدة طائرة

تعتبر هنادي زكريا هندي أول قائدة طائرة سعودية، وصنفت ضمن قائمة أعظم 100 امرأة في مجال الطيران في العالم، وكانت المرأة العربية الوحيدة ضمن القائمة.

وفي عام 2004، بعد أن خاضت الاختبارات النهائية في أكاديمية الشرق الأوسط للطيران التجاري في المملكة الأردنية الهاشمية، أصبحت هنادي أول قائدة طائرة سعودية، وحصلت على رخصة الطيران بدعم من قبل الأمير الوليد بن طلال، كما أمضت معه عقدًا لمدة عشر سنوات لتقود إحدى طائرات الأسطول الخاص للأمير.

وحصلت هنادي كذلك على رخصة الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) للطيران التجاري.

أول مساعد طيار

حققت ياسمين الميمني (29 عامًا)، حلمها بأن تقود طائرة ركاب داخل السعودية، لتكون بذلك أول فتاة سعودية بوظيفة مساعد طيار بشركة طيران.

وتعد الميمني أول امرأة سعودية تُصبح رائدة طيران في المجال التجاري، بعد أن أكملت تدريباتها في أميركا بـ300 ساعة تدريب، وحصلت على رخصة طيار تجاري، في عام 2013، ثم بعد ذلك حولتها إلى رخصة الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، وأصبحت أول رائدة طيران تجاري في عام 2019. وكانت أول رحلة رسمية لها في 9 يونيو 2019.

واتخذت المملكة إجراءات عديدة لتمكين المرأة السعودية من تبوؤ مناصب قيادية في الدولة حيث صدر الأمر الملكي الكريم بتخصيص 20 % من مقاعد مجلس الشورى للنساء عام 1434هـ، إضافة إلى ذلك انتخابها في مجالس إدارة البلديات وتعيين عدة سيدات في مناصب قيادية بالقطاع الحكومي والخاص، إلى جانب التعيينات الأخرى.

وبرزت المملكة على الساحة الدولية بكفاءة السعوديات قبل سنوات ماضية بتولي أول مبتعثة سعودية الدكتورة ثريا عبيد منصباً قيادياً رفِيعاً هو المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث أدارتها بكفاءة ونشاط كان محط ثناء المنظمة والعاملين فيها.