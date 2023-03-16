نسخة ثورية من CHATGPT تُشخص الأمراض

أطلقت CHATGPT نُسخة رابعة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير.، وهي نسخة ثورية جديدة تتمكن من تشخيص الأمراض بمهارة عالية.

كانت شركة OpenAI قد كشفت عن أحدث إصداراتها لنماذج الذكاء الاصطناعي “GPT- 4″، وهو برنامج روبوتي للمحادثة وتكوين المحتوى اللغوي، قيل إنه كان قيد التطوير بسرية تامة طوال العام الماضي.

وصف الصور بالكلمات

وأوضحت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًت لها، أن النسخة الجديدة تعمل على وصف الصور بالكلمات، وهوما اعتبرتها صحف ومواقع تكنولوجية قفزة هائلة في قوة الذكاء الاصطناعي، في حين حذرت بعضها من أنها قد تشكل تحولًا رئيسيًا آخر في المعايير الأخلاقية، لأنها تتطرق لجميع مناحي الحياة.

فمن خلال قدرته على الاستجابة لتحليل الصور بالإضافة للنصوص، سيكون “GPT- 4” بمثابة صديق جديد قادر على مرافقتك بجميع تفاصيل الحياة بغض النظر عن مدى سهولتها أو صعوبتها، من إنجاز العمل إلى حل المشكلات الشخصية.

تشخيص المرضى

وأكدت الشركة المصممة OpenAI أن تلك النسخة الجديدة يمكنها تشخيص المرضى وكتابة البرامج ولعب الشطرنج وقراءة مقالات المؤلفين وغير ذلك الكثير.

فعلى سبيل المثال، إذا أعطيته صورة لمحتويات ثلاجتك وسألته عما يمكنك صنعه، سيحاول “GPT- 4” ابتكار وصفات تستخدم المكونات المصورة.

الصور المضحكة

على الجانب الآخر، يستطيع “GPT- 4” شرح النكات، ومثلا “إذا عرضت عليه صورة meme، فيمكنها أن تخبرك عن سبب كونها مضحكة”.

لكن من الناحية النظرية، فإن الجمع بين النص والصور يمكن أن يسمح لتشات جي بي تي 4 بفهم العالم بشكل أفضل، وسيكون قادرا على معالجة نقاط الضعف التقليدية في نماذج اللغة، مثل التفكير المكاني، بحسب موقع “تكنولوجي ريفيو”.

يشار إلى أن الشركة المصنعة، أطلقت في نوفمبر الماضي، ChatGPT، الذي أثار ضجة كُبرى على الساحة التقنية ليصبح في وقت قياسي التطبيق الأكثر انتشارا ما يزيد عن 100 مليون مستخدم في الشهر الواحد.