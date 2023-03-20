نصائح ذهبية لتدبير المتطلبات الاجتماعية خلال شهر رمضان

قدمت الإخصائية الاجتماعية والمستشارة الأسرية طرفة المهيلب، عددًا من النصائح لتدبير المتطلبات الاجتماعية اللازمة خلال شهر رمضان، محذرة من الإسراف المبالغ فيه.

الإسراف المبالغ فيه خلال أيام رمضان.. الأخصائية الاجتماعية والمستشارة الأسرية طرفة المهيلب: متطلبات اجتماعية لا نرفضها ولا ننصاع معها بشكل كامل ، الموازنة مطلوبة @tarfah_2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fWTk0hwn2g — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 20, 2023

الموازنة مطلوبة

وقالت المهيلب خلال لقائها مع برنامج سيدتي: إن هناك متطلبات اجتماعية ينتج عنها نوع من الإسراف المبالغ فيه خلال رمضان، مؤكدة لا نرفضها ولا ننصاع معها بشكل كامل والموازنة مطلوبة.

وتابعت: أن المتطلبات الاجتماعية لرمضان كالملابس والتحضيرات وغيرها لابد من الموازنة فيها وعدم المبالغة.

ودعت المهيلب، لاستثمار شهر رمضان في تقليل الفجوات والبعد وجعله بداية جديدة لعلاقات اجتماعية جديدة بين أفراد الأسرة الواحدة والأصدقاء في العمل وغيره.