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الترانزيت يوفر في الأسعار بشكل كبير

نصائح لحجز تذاكر السفر بأقل الأسعار

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
نصائح لحجز تذاكر السفر بأقل الأسعار
المواطن - فريق التحرير

 

قدم الخبير التقني عمرو الرهيني، نصائح لحجز تذاكر السفر بأقل الأسعار، مشيرًا إلى أن عملية الحجز قبل السفر بفترة طويلة، يفرق كثيرًا، قبل الحجز بساعات من السفر.

عامل الترانزيت

وتابع خلال لقاء له مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن عامل الترانزيت، يوفر في أسعار تذاكر السفر بشكل كبير، مضيفًا أن المتصفح الخفي يفرق أيضًا في انخفاض أسعار الشراء، وأن محركات البحث من مكان لآخر، تفرق كثيرًا هي الأخرى.

التسوق الإلكتروني

من جانب آخر، لفت الرهيني إلى أن التسوق من خلال الإنترنت له مميزاته وعيوبه، مشيرًا إلى أن الأولى تتلخص في علمية الراحة التي يوفرها.

واستطرد: أنه من خلال الجلوس في المنزل يمكنك أن تطلب ما تتمناه، مشيرًا إلى أن من بين المميزات- كذلك- أنه مجال واسع جدًّا، حيث يمكن للفرد التسوق من أي مكان في العالم.

وعن سلبيات التسوق، أوضح الرهيني أن من سلبيات التسوق من خلال الإنترنت، هو عامل الشحن، حيث إنه من الممكن أن تستمر عمليات الشحن لأكثر من أسبوع، ما يزعج الكثيرين.

 

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