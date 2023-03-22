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شرب نحو 10 أكواب من الماء يومياً

نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول أيام رمضان

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول أيام رمضان
المواطن - فريق التحرير

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قدّمت مدينة الملك سعود الطبية وهيئة الصحة العامة “وقاية”، 5 نصائح مهمة، للتغلب على مصاعب الصيام واتباع نمط حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت سعود الطبية في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه النصائح هي:

5 نصائح

1ـ  شرب نحو 10 أكواب من الماء يومياً للشخص البالغ ذي الوزن العادي.

2ـ  تناول وجبات سحور فقيرة بالسكريات المكررة أو النشويات والتخفيف من شرب القهوة قبل دخول الشهر.

3ـ تفادي كل ما يسبب التوتر والانزعاج والقلق والعصبية خلال الصيام.

4ـ تجنب الخروج قدر الإمكان أوقات الظهيرة لتفادي الشعور بالعطش.

5ـ  التدرج في الإفطار لتجنب الشعور بالتخمة والانتفاخ.

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