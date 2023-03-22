نصائح لوجبة إفطار صحية وسحور مفيد

الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان
كشفت خبيرة التغذية وسام باكير أن أفضل طعام يمكن البدء به في الإفطار، هو التمر والماء أو التمر واللبن، ثم الذهاب لصلاة المغرب.
أخصائية التغذية "وسام باكير" تقدم نصائح لوجبة افطار صحية صحي، وسحور مُفيد في رمضان#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IvA1ehVKWG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 22, 2023
ونصحت وسام باكير خلال حلقة برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، بضرورة تناول وجبة الإفطار بالتدريج بداية من الشربة ثم قطعة سمبوسة، مؤكدة أهمية عدم الإفراط في تناول الطعام.
وحذرت أخصائية التغذية من خطورة بعض العادات الغذائية الخاطئة في شهر رمضان والتي تتسبب في زيادة الوزن، ومنها تناول المقليات والسكريات والحلويات والمعجنات التي تضر بالمعدة والجهاز الهضمي والقولون.
ودعت باكير إلى تناول وجبة سحور خفيفة مثل حبة فاكهة بحيث تعطي إحساس بالشبع، مشيرة إلى أن السحور الدسم يعطي الإحساس بالجوع في الساعات الأولى، كما الأكلات المالحة تعطي إحساسًا بالعطش.