نصائح لوجبة إفطار صحية وسحور مفيد

كشفت خبيرة التغذية وسام باكير أن أفضل طعام يمكن البدء به في الإفطار، هو التمر والماء أو التمر واللبن، ثم الذهاب لصلاة المغرب.

أخصائية التغذية "وسام باكير" تقدم نصائح لوجبة افطار صحية صحي، وسحور مُفيد في رمضان#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IvA1ehVKWG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 22, 2023

الإفطار بالتدريج

ونصحت وسام باكير خلال حلقة برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، بضرورة تناول وجبة الإفطار بالتدريج بداية من الشربة ثم قطعة سمبوسة، مؤكدة أهمية عدم الإفراط في تناول الطعام.

وحذرت أخصائية التغذية من خطورة بعض العادات الغذائية الخاطئة في شهر رمضان والتي تتسبب في زيادة الوزن، ومنها تناول المقليات والسكريات والحلويات والمعجنات التي تضر بالمعدة والجهاز الهضمي والقولون.

سحور مفيد

ودعت باكير إلى تناول وجبة سحور خفيفة مثل حبة فاكهة بحيث تعطي إحساس بالشبع، مشيرة إلى أن السحور الدسم يعطي الإحساس بالجوع في الساعات الأولى، كما الأكلات المالحة تعطي إحساسًا بالعطش.