غاندي تركيا منافس أردوغان على كرسي الرئاسة نصائح من المرور عند تعطل مركبتك على الطريق طريقة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر توكلنا خدمات لحظة صراحة كشف فيها بايدن مرضه روشن تطلق وارفة السكني ثاني مشاريعها المتكاملة بالرياض لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف بحائل حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية توأم يدخلان موسوعة غينيس بأقصر مدة حمل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى بـ 8 مئوية زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الفلبين
دعت الإدارة العامة للمرور، إلى ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات في حال تعطل المركبة أو حدوث أي طارئ في الطريق خلال القيادة.
ونشرت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح 3 نصائح ينبغي اتباعها عند تعطل المركبة في الطريق ومنها ضرورة إيقافها في أقصى الجانب الأيمن أو إخراجها بشكل أمن.
ـ إيقاف المركبة في أقصى الجانب الأيمن أو إخراجها من الطريق بشكلٍ آمن .
ـ وضع علامات تحذيرية على مسافة مناسبة تضمن تنبيه سائقي المركبات القادمة في الاتجاه نفسه لتجنب الاصطدام.
ـ وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.