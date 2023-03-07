نصائح من المرور عند تعطل مركبتك على الطريق

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات في حال تعطل المركبة أو حدوث أي طارئ في الطريق خلال القيادة.

ونشرت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح 3 نصائح ينبغي اتباعها عند تعطل المركبة في الطريق ومنها ضرورة إيقافها في أقصى الجانب الأيمن أو إخراجها بشكل أمن.

نصائح عند تعطل المركبة

ـ إيقاف المركبة في أقصى الجانب الأيمن أو إخراجها من الطريق بشكلٍ آمن .

ـ وضع علامات تحذيرية على مسافة مناسبة تضمن تنبيه سائقي المركبات القادمة في الاتجاه نفسه لتجنب الاصطدام.

ـ وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.