Icon

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون Icon تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد Icon تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة Icon بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين Icon تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا Icon انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية Icon مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر Icon خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم Icon عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
النهائي يُقام يوم 19 يوليو

نظام كأس العالم 2026

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
نظام كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام وتفاصيل بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق في كندا وأمريكا والمكسيك في صيف عام 2026.

كأس العالم 2026 

وأعلن الفيفا أن نهائي مونديال 2026 سيقام يوم الأحد 19 يوليو 2026، حيث سيشارك في تلك النسخة التي تُقام في 3 دول للمرة الأولى، 48 منتخبًا يتم تقسيمهم على 12 مجموعة، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وسيتم أخذ المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مع أخذ أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث للمشاركة في دور الـ32 من المونديال.

وكان منتخب الأرجنتين تُوج بمونديال 2022، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد
السعودية اليوم

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي...

السعودية اليوم
رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي...

الملك سلمان
التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال

آخر الاخبار
مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس
العالم

مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس

العالم
مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية وبعد أكثر من ساعة كانت المفاجأة
السعودية اليوم

مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية...

السعودية اليوم
عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية بعد زلزال تركيا
العالم

عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية...

العالم
الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد
السعودية اليوم

الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني
آخر الاخبار

المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم...

آخر الاخبار