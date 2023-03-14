نظام كأس العالم 2026

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام وتفاصيل بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق في كندا وأمريكا والمكسيك في صيف عام 2026.
وأعلن الفيفا أن نهائي مونديال 2026 سيقام يوم الأحد 19 يوليو 2026، حيث سيشارك في تلك النسخة التي تُقام في 3 دول للمرة الأولى، 48 منتخبًا يتم تقسيمهم على 12 مجموعة، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.
وسيتم أخذ المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مع أخذ أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث للمشاركة في دور الـ32 من المونديال.
وكان منتخب الأرجنتين تُوج بمونديال 2022، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.