نقاش حاد بين محمد العنزي وسمير عثمان بسبب مباراة الاتحاد والنصر

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دخل الناقد الرياضي محمد العنزي في نقاش حاد مع الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، وذلك خلال تحليل الأخير للحالات التحكيمية في مباراة الاتحاد والنصر أمس في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
محمد العنزي ينتقد سمير عثمان: أنت مش مركز وتنتقد الحكام وأنت مخطئ
سمير عثمان: أنا عارف انك زعلان اليوم #النصر_الاتحاد#الاتحاد_النصر#اكشن_اكسترا
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 9, 2023
وقال محمد العنزي المعروف بانتمائه لنادي النصر: ” كابتن سمير خبير تحكيمي كبير وقدير، ولكن ليس شرطًا أن أتفق معه له بعض الآراء الخاطئة والغريبة في الفترة الأخيرة، وكان آخرها تحليله لحالة في مباراة الاتحاد والخليج بأن اللقطة ليست تسللًا وكيف تُحتسب وهي في الأصل تسلل، لكنه ليس في أفضل حالات تركيزه”.
ورد سمير عثمان غاضبًا قائلًا: ” لا تُركز معي أنا أعرف تمامًا ما أقول وسأظل مدافعًا عن الحكم السعودي لأنه يوجد الكثير من الحكام السعوديين المميزين، وأعلم أنك حزين بعد خسارة النصر وهذا ما أقدره تمامًا”.
وكان العنزي اعترض على الحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أدار مباراة الاتحاد والنصر أمس، بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء للاعب عبدالله مادو خلال المباراة.
وبعد نهاية مباراة الاتحاد والنصر أمس، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 23 نقطة، ضمك عاشرًا في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.