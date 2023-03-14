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ثامن أكبر بنك استثماري في العالم

نقاط ضعف جوهرية في كريدي سويس قد تجعله يلحق بـ سيليكون فالي

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
نقاط ضعف جوهرية في كريدي سويس قد تجعله يلحق بـ سيليكون فالي
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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تراجعت أسهم Credit Suisse بنسبة 5% وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن أكد البنك وجود نقاط ضعف جوهرية وخسارة 8 مليارات دولار في عام 2022.

ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من تحذير خبير مالي من البنك سيكون المؤسسة التالية التي تسقط بعد سيليكون فالي بنك.

نقاط ضعف جوهرية في كريدي سويس قد تجعله يلحق بـ سيليكون فالي (2)

ثامن أكبر بنك استثماري بالعالم في خطر

والليلة الماضية، حذر روبرت كيوساكي، مستثمر في المعادن ومؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير  Rich Dad، Poor Dad والذي تنبأ بدقة رائعة عن سقوط بنك Lehman Brothers في عام 2008  أثناء ظهوره في مقابلة مع Fox Business، من أن المشكلة تكمن في سوق السندات، وأن كريدي سويس Credit Suisse، ثامن أكبر بنك استثماري في العالم، كان الأكثر عرضة للخطر.

وقال: أعتقد أن البنك التالي الذي سيذهب مع الريح هو Credit Suisse لأن سوق السندات ينهار، سوق السندات أكبر بكثير من سوق الأسهم، لقد انتهى دور الاحتياطي الفيدرالي، وهم رجال الإطفاء وهم من يقومون بنشر الحريق المتعمد.

نقاط ضعف جوهرية في كريدي سويس قد تجعله يلحق بـ سيليكون فالي (2)

نقاط ضعف جوهرية

وبعد ذلك التصريح، نشر بنك كريدي سويس، صباح الثلاثاء، تقريره السنوي الذي كشف عن خسارة 8 مليارات دولار لعام 2022، وكان من المقرر أن ينشر البنك التقرير يوم الخميس الماضي، ولكن تمت إعادته لمراجعة دفاتره من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

واليوم، قال بنك كريدي سويس Credit Suisse إن نقاط الضعف ترجع إلى الفشل في التصميم والحفاظ على عملية تقييم مخاطر فعالة لتحديد وتحليل مخاطر الأخطاء الجوهرية.

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