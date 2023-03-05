القبض على مواطن بحوزته 47 كجم قات في جازان مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات الأمير مقرن بن عبدالعزيز في ضيافة الشيخ محمد بن زايد الغذاء والدواء: 5 حالات تستلزم استشارة الطبيب لاستخدام سماعات الأذن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من المغرب للمملكة 7 خطوات لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب صور الواتساب أكثر من 33% من السعوديين يعانون من السمنة المفرطة زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.8 درجة انخفاض أرباح أسمنت حائل بنسبة 61 % خلال 2022
أعلنت سفارة المملكة لدى المغرب، نقل مواطن إلى أرض الوطن بطائرة إخلاء طبي بعد تعرضه لوعكة طبية استدعت نقله للمملكة لتلقي العلاج، إنفاذًا لتوجيهات القيادة.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أمس السبت: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي أمس السبت 4 مارس 2023، بالتنسيق مع السفارة في الرباط، بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرُّضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.