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تعرض لوعكة طبية استدعت نقله لأرض الوطن

نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من المغرب للمملكة

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من المغرب للمملكة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت سفارة المملكة لدى المغرب، نقل مواطن إلى أرض الوطن بطائرة إخلاء طبي بعد تعرضه لوعكة طبية استدعت نقله للمملكة لتلقي العلاج، إنفاذًا لتوجيهات القيادة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أمس السبت: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي أمس السبت 4 مارس 2023، بالتنسيق مع السفارة في الرباط، بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرُّضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

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