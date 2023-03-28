نقل مواطن من إندونيسيا إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي

أعلنت سفارة المملكة لدى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، عن نقل مواطن من إندونيسيا إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي.

وأضافت السفارة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن المواطن تعرض لحالة صحية استدعت نقله إلى أحد مستشفيات المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي.

وأكدت السفارة أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، متمنية الشفاء العاجل للمواطن.