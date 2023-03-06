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سحقت أحد الكلاب واختبأت بعدها تحت شرفة منزل

نمور جائعة تهاجم المناطق السكنية وتثير الذعر بشوارع روسيا

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
نمور جائعة تهاجم المناطق السكنية وتثير الذعر بشوارع روسيا
المواطن - فريق التحرير

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استطاعت فرق الإنقاذ المدني، القبض على نمر جائع هاجم قرية في إقليم خاباروفسك الروسي وأثار الرعب في قلوب السكان.

سحقت أحد الكلاب

وأفاد محافظ خاباروفسك، ميخائيل ديغتياريوف: هجمت أنثى نمر جائعة على قرية أرسينييفو بإقليم خاباروفسك الروسي، وقامت بسحق أحد الكلاب في القرية واختبأت بعدها تحت شرفة منزل، حضرت فرق الإنقاذ وتمكنت من القبض عليها.. وهذا هو الحيوان المفترس الرابع الذي يتم أسره.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحيوان نقل إلى مركز خاص في خاباروفسك، ومن هناك سيتم إرساله إلى إقليم بريمورييه الروسي، ليطلق في غابات التايغا بعيدًا عن التجمعات السكنية”.

سبب الخروج

ويعتقد العلماء أن النمور الجائعة بدأت بالخروج إلى المناطق السكنية في إقليم خاباروفسك الروسي بسبب الانخفاض الحاد في عدد الخنازير البرية، والتي تعتبر الغذاء الرئيسي للنمور هناك، لذا أصدر محافظ الإقليم قرارًا في يونيو الماضي يحظر صيد الخنازير البرية لمدة ثلاث سنوات.

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