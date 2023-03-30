نمو أرباح “العقارية السعودية” 101.3% إلى 110.5 مليون ريال في 2022

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تراجع صافي أرباح شركة العقارية السعودية بنسبة 10.8% في الربع الرابع من 2022 إلى نحو 82.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 92.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وارتفعت أرباح “العقارية السعودية” بنسبة 101.28% في العام 2022، إلى نحو 110.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 54.9 مليون ريال في 2021.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح السنوية، إلى عدة عوامل هي الزيادة في الإيرادات الإيجارية، والزيادة في الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية وقطع الأراضي، والتوسع في أنشطة الشركات التابعة والزيادة في إيراداتها.
وكذلك انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية، وانخفاض المصروفات البيعية والتسويقية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من المرابحات البنكية.