نهاية صمود الشباب على ملعبه

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أنهى العدالة سلسلة مميزة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على ملعبه، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.
ولعب الشباب ضد العدالة بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة الليوث بهدفين مقابل هدف.
وتجمد رصيد الليوث عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إلى 16 نقطة، ليحتل المركز قبل الأخير.
وتُعد هزيمة الشباب ضد العدالة هي الأولى لليوث على ملعبه منذ 13 مارس 2022، عندما خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين دون رد، حيث خاض 11 مواجهة بعد ذلك، ونجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وتعادل 3 مرات.
وتُعتبر هذه الهزيمة الأولى للشباب على ملعبه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليصبح النصر هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي لقاء في أرضه، حيث فاز الليوث 7 مرات، وتعادل مرتين، بجانب خسارته ضد العدالة.