Icon

مساعي الخيرية تطلق “مبادرة التطوير القيادي للفتيات” Icon وظائف للمواطنين فقط بجامعة الملك فيصل على نظام العقود Icon ميسي يستعيد بريقه مع باريس سان جيرمان Icon عملية جراحية دقيقة في الرأس تعيد الحركة لمصابة بالشلل بالهفوف Icon 54 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة Icon أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون Icon إحباط محاولة تهريب 2.7 طن من نبات القات المخدر Icon دراسة توضح تأثير الضوضاء على صحة القلب Icon نهاية صمود الشباب على ملعبه Icon 20 ألف موظف ومتطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

نهاية صمود الشباب على ملعبه

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
نهاية صمود الشباب على ملعبه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى العدالة سلسلة مميزة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على ملعبه، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

الخسارة ضد العدالة

ولعب الشباب ضد العدالة بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة الليوث بهدفين مقابل هدف.

وتجمد رصيد الليوث عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إلى 16 نقطة، ليحتل المركز قبل الأخير.

الشباب ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر spl

نهاية سلسلة الشباب المميزة

وتُعد هزيمة الشباب ضد العدالة هي الأولى لليوث على ملعبه منذ 13 مارس 2022، عندما خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين دون رد، حيث خاض 11 مواجهة بعد ذلك، ونجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وتعادل 3 مرات.

الشباب والعدالة
جانب من المباراة – المصدر spl

وتُعتبر هذه الهزيمة الأولى للشباب على ملعبه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليصبح النصر هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي لقاء في أرضه، حيث فاز الليوث 7 مرات، وتعادل مرتين، بجانب خسارته ضد العدالة.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي
الرياضة

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة...

الرياضة
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما
الرياضة

أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر...

الرياضة
الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين
السوق

الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين

السوق
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب
السعودية اليوم

لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا
أخبار رئيسية

متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417...

أخبار رئيسية