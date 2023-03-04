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ضمن منافسات الدوري الإيطالي

نهاية صمود نابولي على ملعبه بعد 14 مباراة

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
نهاية صمود نابولي على ملعبه بعد 14 مباراة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى لاتسيو سلسلة اللا هزيمة للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي على ملعبه، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

الخسارة ضد لاتسيو

ولعب نابولي ضد لاتسيو بالأمس على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بهزيمة الفريق الجنوبي بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 65 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني.

نابولي ضد لاتسيو
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

نهاية سلسلة نابولي المميزة

وتُعد هزيمة نابولي ضد لاتسيو هي الأولى للفريق الجنوبي على ملعبه “دييغو أرماندو مارادونا” في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة “بليتشر ريبورت”.

نابولي ولاتسيو
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الجنوبي خسر للمرة الأولى في ملعبه بالدوري الإيطالي لكرة القدم منذ يوم 10 أبريل 2022، ونجح طوال هذه الفترة في تحقيق 12 فوزًا على ملعبه، وتعادل مرتين فقط.

وجاءت هذه الخسارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بعد تحقيقه لـ8 انتصارات متتالية، وتُعد هذه الهزيمة الثانية له ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الحالي، مقابل الفوز في 21 مواجهة، والتعادل مرتين.

نابولي ولاتسيو
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

وظهر الفريق الجنوبي بشكل مميز على الصعيد الهجومي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يتصدر قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 58 هدفًا، كما أنه الأقوى دفاعيًا بعدما استقبل 16 هدفًا.

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