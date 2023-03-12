نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

ذكرت تقارير صحفية، أن طيارًا يعمل في شركة الخطوط البريطانية، أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته، قبل وقت قصير من قيادته رحلة جوية كانت ستقل عددًا كبيرًا من الركاب صوب العاصمة لندن.

محاولة إنقاذ غير ناجحة

ولم يجر الإعلان عن اسم الطيار الذي كان يستعد للتحليق من العاصمة المصرية القاهرة صوب مطار هيثرو في لندن، ثم انهار صحيًا في الفندق الذي يقيم به طاقم الطائرة قبيل القيام بالرحلة.

وكان الطيار قد استطاع أن يخرج من غرفته في الفندق، وحاول زملاؤه أن ينعشوه، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، ففارق الحياة.

اضطرابات صحية

وكان الطيار وهو من ذوي التجربة الطويلة في الطيران، يعاني اضطرابات صحية أبلغ عنها خلال الأشهر الأخيرة، وتم جلب جثمان الطيار إلى بريطانيا على متن طائرة من طراز بوينغ 787 تم إرسالها خصيصا لأجل حالته، لأن الطائرة التي كان سيقودها لم تكن فيها غرفة معدة للنعش.

وتولى مسؤولون في شركة الخطوط البريطانية إبلاغ عائلة الطيار بتعرضه لوفاة مفاجئة، وأعربت الشركة عن تعازيها لعائلة الطيار وزملائه وأصدقائه، واصفة الوفاة بالأمر المحزن للغاية.