Icon

المدني: ابتعدوا عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول Icon غرفة الزلفي تعلن 40 وظيفة شاغرة وفنية عبر ملتقى التوظيف غداً Icon انقلاب شاحنة محملة بالتراب على سيارة صغيرة في مكة Icon اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق Icon عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى Icon طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته Icon الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد Icon حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية Icon تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان متجهًا من القاهرة إلى لندن

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكرت تقارير صحفية، أن طيارًا يعمل في شركة الخطوط البريطانية، أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته، قبل وقت قصير من قيادته رحلة جوية كانت ستقل عددًا كبيرًا من الركاب صوب العاصمة لندن.

محاولة إنقاذ غير ناجحة

ولم يجر الإعلان عن اسم الطيار الذي كان يستعد للتحليق من العاصمة المصرية القاهرة صوب مطار هيثرو في لندن، ثم انهار صحيًا في الفندق الذي يقيم به طاقم الطائرة قبيل القيام بالرحلة.

وكان الطيار قد استطاع أن يخرج من غرفته في الفندق، وحاول زملاؤه أن ينعشوه، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، ففارق الحياة.

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

اضطرابات صحية

وكان الطيار وهو من ذوي التجربة الطويلة في الطيران، يعاني اضطرابات صحية أبلغ عنها خلال الأشهر الأخيرة، وتم جلب جثمان الطيار إلى بريطانيا على متن طائرة من طراز بوينغ 787 تم إرسالها خصيصا لأجل حالته، لأن الطائرة التي كان سيقودها لم تكن فيها غرفة معدة للنعش.

وتولى مسؤولون في شركة الخطوط البريطانية إبلاغ عائلة الطيار بتعرضه لوفاة مفاجئة، وأعربت الشركة عن تعازيها لعائلة الطيار وزملائه وأصدقائه، واصفة الوفاة بالأمر المحزن للغاية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام
السعودية اليوم

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام

السعودية اليوم
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
تكنولوجيا

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

تكنولوجيا
انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض...

السعودية اليوم
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
السعودية اليوم

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

السعودية اليوم
ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي
السعودية اليوم

ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق...

السعودية اليوم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
السعودية اليوم

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

السعودية اليوم
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري...

الرياضة