نهاية مأساوية لمطاردة أمنية لسارق سيارة شرطة بكاليفورنيا

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انتشرت لقطات توثق لحظات صادمة لمطاردة أمنية لمشبوه سرق سيارة شرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكنها انتهت بمأساة في النهاية.
وفي الفيديو، يمكن رؤية سارق سيارة الشرطة وهو يقود على أحد الطريق السريعة 138 في كاليفورنيا، قبل أن يفتح الباب ويلقي بنفسه عندما كانت السيارة تسير بسرعة تجاوزت 70 كيلومترًا في الساعة.
وفور سقوطه من السيارة ارتطم رأس المشتبه بالأرض بقوة، فيما ظلت السيارة تسير لعدة أمتار قبل أن تصطدم بعمود كهرباء وتتوقف، وفقًا لشبكة إيه بي سي الإخبارية.
وكشفت الشبكة الإخبارية، أن رجال الشرطة حملوا المشتبه به إلى جانب الطريق وأسعفوه في موقع الحادث قبل أن يتم نقله إلى مركز أنتيلوب فالي الطبي، حيث أعلن عن وفاته.
وأردفت الشرطة، أن الحادث بدأ عندما استجاب عنصر شرطة لنداء بشأن حصول حادث تصادم في منطقة سانتا كلاريتا، لكن المشتبه به تمكن بطريقة ما من القفز لسيارة الشرطي وسرقتها.
وأفاد المسؤولون بأن المشتبه به أشهر بندقية صيد وسلاحًا هجوميًّا بوجه الشرطي، مشيرين إلى أنه كان يعاني من مشاكل عقلية.