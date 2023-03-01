نوكيا تطرح هاتفًا جديدًا يمكنك إصلاحه بنفسك

بدأت شركة نوكيا طرح هاتف ذكي يمكن لأي مستخدم إصلاحه بنفسه، وذلك من خلال طرح قطع غيار إضافية، مع كل هاتف يشتريه المستهلك.

مكونات هاتف نوكيا

وسيشتمل المنتج على ظهر بلاستيكي قابل لإعادة التدوير، ويمكن إزالته بسهولة لتبديل المكونات المكسورة، إضافة إلى بطارية وشاشة ومنفذ شحن إضافي، كما يأتي الهاتف مزودًا بأدوات إصلاح يستطيع المستهلك الاستعانة بها في تصليح هاتفه.

ووفق تقارير تسويقية، تشهد هذه الفكرة استحسانًا لدى المستهلكين، فهي ستجعل الهواتف أكثر استدامة وطويلة الأمد، ناهيك عن قلة تكلفة الصيانة.

تكلفة أقل بـ 30%

ويكلف إصلاح المستهلك لهاتفه بشكل شخصي في المتوسط 30% أقل من استبدال هاتف قديم بآخر جديد.

ولطالما طالب مشرعون في البرلمان الأوروبي بسن تشريع يُجبر المصنِّعين على منح المستخدمين حق الإصلاح، وفي الواقع، فإن مبادرة نوكيا الفنلندية لم تكن الأولى في عالم الهواتف الذكية، إذ سبقتها شركة آبل، التي كانت مترددة منذ فترة طويلة في تغيير سياسات إصلاح هواتفها الخاصة بها.

وأعلنت آبل في نوفمبر 2021، إطلاق برنامج إصلاح الخدمة الذاتية الذي يتيح للعملاء شراء قطع غيار لإصلاح أجهزتهم الخاصة، إلا أنها ترددت خوفًا من تراجع العوائد المالية للشركة الأم.

من جهة أخرى، فإن قدرة المستهلك على إجراء الصيانة غير كاملة بالتأكيد، حيث تعد صيانة الهواتف أمرًا معقدًا ولا يمكن للمستخدمين العاديين تنفيذها.