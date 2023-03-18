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بعد الفوز على الفتح بخماسية

نونو سانتو: جماهير الاتحاد لها دور كبير في صدارتنا

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
نونو سانتو: جماهير الاتحاد لها دور كبير في صدارتنا
المواطن - فريق التحرير

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وجه المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد رسالة إلى جماهير النادي، وذلك بعد الفوز على الفتح بخماسية لهدف اليوم في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث سانتو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: ” أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة كان من المهم تحقيق الفوز”.

وأضاف سانتو: ” لا أنسى الشكر الكبير لجماهير العميد على دورهم في الملعب لتحفيز اللاعبين وتحقيق الفوز وصدارة الدوري، كذلك أحتاج إلى عودة لاعبي الفريق الدوليين بدون إصابات مع نهاية فترة التوقف، وسنحافظ على صدارة الدوري خطوة بخطوة”.

ملخص مباراة الفتح ضد الاتحاد

وفي مباراة اليوم، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله لـ أصفر جدة في الدقيقة السابعة ثم تعادل المغربي مراد باتنا لنادي الفتح في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر نادي الاتحاد عن أنيابه الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين، ثم عزز أحمد شراحيلي بالهدف الثالث في الدقيقة الـ59.

وعند حلول الدقيقة التسعين، سجل البرازيلي إيجور كورونادو الهدف الرابع للعميد، ثم أضاف حمدالله الهدف الثالث له والخامس لـ الاتحاد في الدقيقة الـ98.

حمدالله - الفتح ضد الاتحاد

العميد في الصدارة قبل التوقف

وبعد الفوز، أصبح رصيد الاتحاد 50 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

وكانت مباراة الفتح ضد أصفر جدة أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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