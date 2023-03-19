نونو سانتو يحلم بتكرار سيناريو 2009

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، بشكل مميز في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق الاتحاد مع نونو سانتو

ونجح الاتحاد في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بنتيجة 5\1، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وأصبح نونو سانتو، ثاني مدرب في تاريخ الاتحاد، يحصد 50 نقطة بعد مرور 21 جولة في دوري المحترفين، بعد المدير الفني الأرجنتيني كالديرون “52 نقطة”، حينما قاد العميد للتتويج باللقب موسم 2008\ 2009.

ويأمل نونو سانتو، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لمواصلة التألق وتحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية، أملًا في التتويج بلقب دوري روشن السعودي الغائب عن خزائنه منذ الفوز به مع كالديرون.

الاتحاد ينفرد بالصدارة

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن أقرب منافسيه النصر، فيما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.