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بعد تألق الاتحاد في الدوري

نونو سانتو يحلم بتكرار سيناريو 2009

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
نونو سانتو يحلم بتكرار سيناريو 2009
المواطن - فريق التحرير

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، بشكل مميز في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق الاتحاد مع نونو سانتو

ونجح الاتحاد في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بنتيجة 5\1، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وأصبح نونو سانتو، ثاني مدرب في تاريخ الاتحاد، يحصد 50 نقطة بعد مرور 21 جولة في دوري المحترفين، بعد المدير الفني الأرجنتيني كالديرون “52 نقطة”، حينما قاد العميد للتتويج باللقب موسم 2008\ 2009.

ويأمل نونو سانتو، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لمواصلة التألق وتحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية، أملًا في التتويج بلقب دوري روشن السعودي الغائب عن خزائنه منذ الفوز به مع كالديرون.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

الاتحاد ينفرد بالصدارة

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن أقرب منافسيه النصر، فيما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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