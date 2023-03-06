نيمار يغيب 4 أشهر عن سان جيرمان!

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاصيل الإصابة التي يُعاني منها نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار، ومدة غيابه عن الملاعب.

نيمار يخضع لجراحة

وأشار نادي باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين: “لقد عانى نيمار من عدة إصابات في كاحل قدمه اليمنى في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “بعد إصابته الأخيرة بالتواء في الكاحل يوم 20 فبراير الماضي، أوصى الجهاز الطبي للنادي بإجراء عملية جراحية لنيمار، لتجنب خطر تكرار الإصابة، وذلك بعد توصية جميع الخبراء الآخرين الذين تمت استشارتهم”.

ولفت النادي في بيانه إلى أن النجم البرازيلي سيُجري العملية الجراحية خلال الأيام المقبلة في مستشفى أسبيتار بالدوحة، وسيغيب فترة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأفسدت الإصابة والعملية الجراحية التي سيخضع لها نيمار، الموسم الرياضي المميز الذي يُقدمه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حيث شارك في 29 مباراة، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

سان جيرمان يستعد لمواجهة بايرن ميونيخ

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريق الباريسي خسر ذهابًا بهدف.