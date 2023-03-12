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في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يهزم وولفرهامبتون بصعوبة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
نيوكاسل يهزم وولفرهامبتون بصعوبة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق ” الماجبيز” تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة الـ26.

فوز ثمين لـ نيوكاسل

وفي الشوط الثاني، تعادل فريق وولفرهامبتون عبر اللاعب هوانج هي تشان في الدقيقة السبعين، ثم بعدها بـ 10 دقائق تمكن الباراجوياني ميجيل ألميرون من إحراز الهدف الثاني للماجبيز في الدقيقة الـ80.

نيوكاسل ضد وولفرهامبتون

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد نيوكاسل 44 نقطة في المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 27 نقطة في المركز الـ13.

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بخسارة ليفربول أمام بورنموث بهدف دون رد، وفوز إيفرتون على برينتفورد بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع برايتون بهدفين لكل فريق، وفاز توتنهام هوتسبير على نوتنجهام فورست بثلاثية لهدف، بينما فاز تشيلسي على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، وفاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بهدف دون رد.

بينما في مباريات اليوم، فاز آرسنال على فولهام بثلاثية دون رد، وتعادل مانشستر يونايتد بدون أهداف مع ساوثهامبتون، وتعادل وست هام يونايتد مع أستون فيلا بهدف لكل فريق، وفاز نيوكاسل على وولفرهامبتون بثنائية لهدف.

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