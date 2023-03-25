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بات أضحوكة العالم المطلقة

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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علت نغمة الاستياء تقريرًا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية، وذلك في حديثها عن برنامج ستوديو 23 على MBC الذي قام فيه خالد الفراج بتقليد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

مهرج سيئ الحظ وأضحوكة مطلقة

وقال التقرير: تم تصوير جو بايدن على أنه مهرج سيئ الحظ في برنامج سعودي للمرة الثانية في مسرحية هزلية حيث يتعثر الممثل الذي يلعب دور الرئيس وهو يصعد الدرج المؤدي إلى طائرة الرئاسة بينما تنظر مؤدية شخصية كامالا هاريس في رعب.

وتابع التقرير: سخرت المسرحية الهزلية من الزلات الواقعية لبايدن البالغ من العمر 80 عامًا، والذي كان لديه ميل لفقد توازنه بشكل متكرر، وقال الصحفي الأمريكي بيني جونسون: أصبح الحزب الديمقراطي أضحوكة العالم المطلقة، مضيفًا: الفقرة التي تسخر من بايدن على التلفزيون السعودي جديرة بالملاحظة خاصةً أنها تشير إلى انقلاب الأدوار، فبالأمس تعهد بايدن بعزل المملكة واليوم يحاول التقرب والتودد منها.

تفاعل واسع

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للفراج، وهو يقلد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك خلال نص كوميدي ضمن الجزء الثاني من مسلسل ستوديو 23 الذي تعرضه قناة MBC.

وجاء في التعليقات: نظرة واحدة إلى برنامج السعودية يخبرك المكانة الحقيقية لأمريكا وأيضًا: مضحك ومثير للشفقة في آن واحد.

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