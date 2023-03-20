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مع تقديم الاستشارات للمقبلين على الزواج

هاتف استشاري لشباب الأحساء لحمايتهم من المخدرات والسهر

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
هاتف استشاري لشباب الأحساء لحمايتهم من المخدرات والسهر
المواطن - فريق التحرير

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دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الهاتف الاستشاري للشباب والتي تعد إحدى مبادرات جمعية محاسن لرعاية الشباب بالأحساء وذلك خلال فعاليات منتدى العاملين بالشباب بالرياض.

وقال محمد المقهوي رئيس مجلس إدارة جمعية محاسن لرعاية الشباب إن الهاتف الاستشاري للشباب هو مبادرة تهدف لتوعية وتثقيف الشباب بالأحساء ودعم قضايا الشباب عبر التوجيه والإرشاد ودعم ومساندة دور الدولة في رعاية الشباب وإيجاد الحلول المبتكرة للمشكلات الشبابية.

مجالات الهاتف الاستشاري

وأوضح المقهوي أن أبرز المجالات التي سيقدمها الهاتف الاستشاري لشباب الأحساء هي استشارات الوقاية من الإدمان والمخدرات والإدمان الإلكتروني وتقديم الاستشارات للشباب المقبلين على الزواج لتأهيلهم لحياة أسرية سليمة، فضلًا عن مساعدة الشباب على اختيار تخصصهم الجامعي والاختيار العلمي الأمثل لهم بعد اكتشاف ميولهم ورغباتهم التعليمية ومساعدتهم لاختيار الوظيفة المناسبة بعد التخرج.

كما يسعى الهاتف الاستشاري لحل المشكلات الأسرية للشباب من خلال الحوار البناء مع الشباب وأسرهم ومعالجة قضايا السهر والانحراف الأخلاقي الذي قد تواجهه بعض الأسر مع الشباب.

وأكد المقهوي أن المبادرة تنطلق من دور الجمعية الرائد في رعاية وتمكين الشباب بالأحساء، موجهًا الشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمهم للجمعيات الشبابية بالمملكة وما تقدمه لهم من رعاية وتمكين.

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