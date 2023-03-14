هاتف روسي يصعب اختراقه ويعمل بظروف الطقس القاسية

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
كشفت Aquarius الروسية عن هاتفها الذكي الجديد الذي زوّد ببرمجيات يصعب اختراقها وميزات تجعله يعمل بكفاءة عالية في ظروف الطقس القاسية.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، يعمل هاتف Aquarius NS M11 الجديد بنظام Aurora OS الروسي الذي يوفر حماية ممتازة للبيانات.
ويتميز بهيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP86، وشاشة IPS بمقاس 6.67 بوصات، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أما أبعاده فأتت (167.3/77/10.2) ملم، ووزنه 240 غ، وفقًا لـ Aquarius
كما يتميز الهاتف بمعالج MediaTek Helio P35 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.3 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح MicroSD.
وجاءت كاميرته الأساسية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات تجعله يعمل بكفاءة عالية في درجات حرارة تتراوح ما بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر.