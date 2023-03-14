هاتف روسي يصعب اختراقه ويعمل بظروف الطقس القاسية

كشفت Aquarius الروسية عن هاتفها الذكي الجديد الذي زوّد ببرمجيات يصعب اختراقها وميزات تجعله يعمل بكفاءة عالية في ظروف الطقس القاسية.

حماية ممتازة للبيانات

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، يعمل هاتف Aquarius NS M11 الجديد بنظام Aurora OS الروسي الذي يوفر حماية ممتازة للبيانات.

ويتميز بهيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP86، وشاشة IPS بمقاس 6.67 بوصات، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أما أبعاده فأتت (167.3/77/10.2) ملم، ووزنه 240 غ، وفقًا لـ Aquarius

مميزات الهاتف

كما يتميز الهاتف بمعالج MediaTek Helio P35 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.3 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح MicroSD.

وجاءت كاميرته الأساسية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

منفذان لشرائح الاتصال

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات تجعله يعمل بكفاءة عالية في درجات حرارة تتراوح ما بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر.