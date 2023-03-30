هارون كمارا البديل الأكثر مساهمة تهديفية

ظهر النجم هارون كمارا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

هارون كمارا بديل ناجح

ونجح 59 لاعبًا بديلًا في تقديم مساهمات تهديفية خلال الـ21 جولة من دوري روشن السعودي، ويُعد هارون كمارا هو الأنجح، حيث لعب 201 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وخاض كمارا 13 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي بينهم مباراتين فقط كأساسي، بمعدل 322 دقيقة، وسجل 4 أهداف، بمعدل هدف كل 98.5 دقيقة لعب، كما قدم تمريرة حاسمة، وصنع 5 فرص.

وقام هارون كمارا بـ6 تسديدات على المرمى بدقة وصلت إلى 75%، و48 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 77.4%، ولديه 8 مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يستعد لمواجهة ضمك

على الجانب الآخر، يستعد الاتحاد لمواجهة ضمك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم 4 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة.