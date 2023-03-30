Icon

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام Icon ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل Icon القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض Icon موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

هارون كمارا البديل الأكثر مساهمة تهديفية

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
هارون كمارا البديل الأكثر مساهمة تهديفية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر النجم هارون كمارا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

هارون كمارا بديل ناجح

ونجح 59 لاعبًا بديلًا في تقديم مساهمات تهديفية خلال الـ21 جولة من دوري روشن السعودي، ويُعد هارون كمارا هو الأنجح، حيث لعب 201 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

هارون كمارا
كمارا – المصدر @KingCupSA

وخاض كمارا 13 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي بينهم مباراتين فقط كأساسي، بمعدل 322 دقيقة، وسجل 4 أهداف، بمعدل هدف كل 98.5 دقيقة لعب، كما قدم تمريرة حاسمة، وصنع 5 فرص.

وقام هارون كمارا بـ6 تسديدات على المرمى بدقة وصلت إلى 75%، و48 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 77.4%، ولديه 8 مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

هارون كمارا
كمارا – المصدر @ittihad

الاتحاد يستعد لمواجهة ضمك

على الجانب الآخر، يستعد الاتحاد لمواجهة ضمك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم 4 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم