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في أعقاب التصريحات المسيئة لهاري وميجان عن تشارلز

هاري وميجان سيفقدان منزلهما ببريطانيا

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
هاري وميجان سيفقدان منزلهما ببريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الأمير هاري وزوجته ميجان سيفقدان المنزل الذي اعتادا السكن فيه وهما في بريطانيا، إذ عرضه الملك تشارلز على أخيه الأمير آندرو للسكن فيه، لكن آندرو رفض هذا العرض

سبب القرار

وبحسب الصحيفة، فإن قرار تشارلز يأتي في أعقاب التصريحات المسيئة لهاري وميجان عن تشارلز والد هاري، وعن الأمير وليام شقيق هاري الأكبر، وأفراد آخرين من العائلة المالكة في مذكراته الأخيرة، وفي فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس، وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.

وجاء في الصحيفة أن منزلهما السابق، وهو فروجمور كوتيدج، عُرض على الأمير آندرو، وهو شقيق الملك الأصغر، الذي أُجبر على التخلي عن دوره الملكي بسبب علاقته بجيفري إبستاين الأمريكي المدان باعتداءات جنسية، لكن آندرو يريد البقاء في منزله الحالي القريب.

مسألة عائلية

وبحسب العائلة المالكة، فإن أي مناقشات من هذا القبيل ستكون مسألة عائلية خاصة، ولم يرد تعليق من مكتب هاري.

وانتقل هاري وميجان إلى فروجمور كوتيدج داخل أراضي قلعة وندسور غربي لندن عقب زواجهما في 2018.

التخلي عن الواجبات الملكية

وبعد التخلي عن واجباتهما الملكية في 2020، انتقلا إلى كاليفورنيا بالولايات المتحدة لبدء حياة جديدة ومسيرة مهنية جديدة، لكن فروجمور كوتيدج ظل منزلهما في بريطانيا، ووافقا أيضاً على سداد 2.4 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب التي أُنفقت على تجديد المنزل.

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