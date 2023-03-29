هاري يتهم العائلة المالكة بالتستر على اختراق هاتفه

اتهم الأمير هاري العائلة الملكية بحجب معلومات عنه في شأن عمليات تنصت على هاتفه أجرتها صحف بريطانية، في إفادة له، ضمن إطار الدعوى التي رفعها على الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قضية هاري بالمحكمة العليا

وشارك الابن الأصغر للملك تشارلز في جلسة للمحكمة العليا في لندن، لليوم الثاني على التوالي، حيث تُعقد جلسات في دعاوى ضد دار “أسوشييتد نيوزبيبر” (إيه إن إل) التي يتهمها مشاهير عدة بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.

وتناول هاري في إفادته الموقعة بتاريخ 24 فبراير والتي اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، علاقاته المتوترة مع الإعلام منذ وفاة والدته ديانا.

موقف العائلة المالكة

وأشار إلى أن العائلة الملكية ردعته عن الادعاء على الصحافة، لأن ذلك كان سيشعل سلسلة من الأحداث وردود الفعل غير المرغوب بها.

وتابع: “لا شك في أن العائلة الملكية كانت تحجب عني معلومات تتعلق باختراق هاتفي، ولم يتّضح لي الأمر إلا في السنوات الأخيرة عندما رفعت دعوى بصورة شخصية”.

التنصت على المشاهير

وحضر هاري الذي يقوم بزيارة استثنائية للمملكة المتحدة، بشكل مفاجئ إلى لندن للمشاركة في جلسة تحاول فيها دار “إيه إن إل” إسقاط دعاوى قضائية رفعها ضدها الابن الأصغر للملك تشارلز، والمغني إلتون جون، والممثلة ليز هيرلي. ويتهم المدعون الستة دار “إيه إن إل” باستخدام محققين للتنصت عليهم.

واهتزت الصحافة الشعبية البريطانية قبل حوالي عشر سنوات بسبب فضائح تنصت غير قانوني تُمارس منذ بداية العقد الأول من القرن 21.

ظهور مفاجئ لهاري

ويأتي الظهور المفاجئ للأمير هاري في لندن قبل شهر من تتويج والده الملك في السادس من مايو المقبل. وقد انتقل هاري وزوجته ميجان للعيش في الولايات المتحدة بعد انسحابهما من الأسرة الملكية عام 2020، لكنهما لم يعلنا بعد ما إذا كانا سيلبيان الدعوة.

وبعد عرض فيلم وثائقي عن هاري على نتفليكس في ديسمبر الماضي، أصدر الأمير كتاب مذكراته المثير للجدل “سبير” (الاحتياطي) في أوائل شهر يناير، تحدث فيه عن تفاصيل انهيار علاقته بوالده وبشقيقه ويليام.