هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، تعرض لموقف محرج في النادي، وذلك أثناء تدربه مع فريق الأكاديمية بالنادي خلال الفترة الحالية.
وقالت شبكة Relevo: إن النجم البلجيكي لم يتمكن من مراوغة أي لاعب في فريق أكاديمية ريال مدريد مما جعل الجميع يندهشون بسبب تراجع مستواه لتراجع لياقته البدنية؛ مما أدى لترك انطباع سيئ عنه.
وأصبح النجم البلجيكي صاحب الـ32 عامًا قريبًا من مغادرة ريال مدريد في صيف العام الحالي؛ بسبب عدم اعتماد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عليه في مباريات الريال في الفترة الأخيرة.
وفي سياق آخر، كشفت صحيفة Fotomac التركية أن فنربخشة التركي سيتنافس مع الاتحاد لضم النجم البلجيكي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكانت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية ذكرت أن نادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو يفكر في التعاقد مع النجم البلجيكي صاحب الـ32 عامًا كونه يعاني من عدم اللعب بصورة منتظمة مع ريال مدريد منذ الانضمام للنادي الإسباني في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.