هازارد يكشف سبب اعتزاله الدولي

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كشف نجم فريق ريال مدريد الإسباني، البلجيكي إيدين هازارد تفاصيل قراره باعتزال اللعب الدولي بعد توديع منافسات بطولة كأس العالم 2022.
وعلق هازارد خلال تصريحاته لقناة RTBF البلجيكية، قائلًا: “لم أستطع رؤية نفسي لا أشارك مع ريال مدريد وأذهب للعب مع المنتخب”.
وأضاف: “اعتزل زميلي توني كروس اللعب مع المنتخب الألماني منذ عامين، وقالي لي إنه عندما يذهب باقي اللاعبين إلى المنتخبات، يمكنه الاستمتاع مع أطفاله”.
وبشأن إمكانية عودته مجددًا إلى المنتخب كما فعل زيدان وليونيل ميسي وإبراهيموفيتش، رد هازارد قائلًا: “لن يحدث ذلك معي، أنا متأكد بنسبة 100% لا أرى نفسي أفعل ذلك والأمر ليس في رأسي أبدا”.
وتابع هازارد: “أعتقد أننا اتخذنا القرار على مضض عندما يتعلق الأمر بالمنتخب، لكن بالنظر إلى تاريخي الشخصي. فهم كانوا مستمرين في اللعب مع فرقهم، بينما أنا ألعب أقل كثيرا”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “اتصل بي الملك فيليب عقب الاعتزال، لكن ما تحدثنا عنه سيظل بيننا. في كرة القدم لا يجب أن تقول مستحيل أبدا، لكن لدي العديد من الأشياء الأخرى كي أفعلها، مثل قضاء المزيد من الوقت مع أطفالي وعائلتي.. لا أرى أنني سأغير قراري أمام نزوة معينة”.
ويملك إيدين هازارد مسيرة مميزة مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، حيث شارك في 126 مباراة دولية، وساهم في تسجيل 69 هدفًا، حيث تمكن من هز الشباك 33 مرة، وقام بـ36 تمريرة حاسمة.