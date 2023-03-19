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هاكاثون المسؤولية الاجتماعية يستقطب العقول المبدعة وفقًا لرؤية 2030

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
هاكاثون المسؤولية الاجتماعية يستقطب العقول المبدعة وفقًا لرؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

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تنظم جمعية المسؤولية المجتمعية، اليوم الأحد، “هاكثون المسؤولية المجتمعية” بالتزامن مع مناسبة اليوم السعودي للمسؤولية المجتمعية، وذلك في واحة الملك سلمان للعلوم.

ويعد هاكثون المسؤولية المجتمعية والذي يستمر لخمسة أيام أحد أهم الأحداث الإلكترونية التقنية التي تجمع المبتكرين والتقنيين، ونخبة من المطورين تحت سقف واحد، وذلك لتطوير العمل وتقديم الحلول الإبداعية، ويهدف لتعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة 2030.

أهدافه

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود السبيعي أن هاكثون المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى صناعة خدمات مميزة لتطوير قطاع المسؤولية الاجتماعية، واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لتطوير القطاع، بما في ذلك ابتكار حلول تقنية جديدة في تطبيقات الهواتف الذكية، وتبادل الخبرات بين المطورين لتقديم أفضل المخرجات .

مبادرات تقنية

وأشار السبيعي إلى وجود ثلاثة مجالات لعمل تطبيقات الهواتف الذكية، وهي: المجال الاجتماعي “جودة الحياة”، والمجال البيئي “إعادة التدوير”، والمجال الاقتصادي “اقتصاد التعليم”، جميعها مسارات تحدي لهاكثون المسؤولية الاجتماعية، التي تعمل على تقديم مبادرات مجتمعية ابتكارية وحلول تقنية في هذه المجالات الثلاثة.

 

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