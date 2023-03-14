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تأثرًا بانهيار بنك سيليكون فالي

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف أزمة مالية جديدة

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
هبوط أسعار النفط وسط مخاوف أزمة مالية جديدة
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية، إذ أدى انهيار بنك سيليكون فالي إلى هزة في أسواق الأسهم، وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.

تراجع خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا، أو 1.03%، إلى 79.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا، أو 1.1%، إلى 73.98 دولار للبرميل. وهبط برنت أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير/كانون الثاني بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول.

وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة إس.في.بي المالية مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأمريكي على مدار العام الماضي. كما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي، نقلاً عن رويترز.

تدابير طارئة

وأطلقت السلطات الأمريكية تدابير طارئة، الأحد الماضي، لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، بعدما أدت مخاوف انتقال عدوى انهيار بنك سيليكون فالي إلى موجة بيع في الأصول الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي وأغلقت الجهات التنظيمية بنك سيجنتشر ومقره نيويورك.

وقال المحلل لدى “سي.إم.سي ماركتس”، ليون لي، إنه إلى جانب تداعيات أزمة بنك سيليكون فالي فإن أسعار النفط تتعرض لضغوط أيضا بسبب بوادر على تعافي الاقتصاد الصيني بوتيرة أضعف من المتوقع بالرغم من رفع قيودها الصارمة المرتبطة بالجائحة.

توقعات المحللين

وأضاف “كانت السوق تتوقع تعافيًا قويًا للاقتصاد الصيني لكن أحدث أرقام التضخم في شهر فبراير/شباط بلغ 1% فحسب على أساس سنوي وهو ما يعكس الحالة الانكماشية الحالية للاقتصاد الصيني وضعف الطلب”.

ومن المتوقع أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات النفطية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وتوقع ستة محللين في استطلاع لرويترز زيادة مخزونات الخام الأمريكية نحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس/آذار.

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