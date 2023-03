هتافات في إيران : الموت لخامئني 

علت الهتافات عبر أسطح المباني والنوافذ في إيران وتحديدًا في منطقة أمير آباد بالعاصمة، منددة بالهجمات ضد الطالبات التي لم تعرف بعد أسبابها أو مرتكبوها، علمًا أن عدة اتهامات وجهت إلى السلطات في هذا المجال.

وشملت بعض الأصوات أمس بعبارات: الموت للدولة التي تقتل الفتيات، والموت لنظام الملالي، والموت للديكتاتور، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

Ce soir les slogans nocturnes des citoyens à travers les toits et les fenêtres s’intensifient, ici au quartier d’Amir Abad à Téhéran on entend : « mort à l’État tueur de filles » , « mort à la république islamique » et « mort au dictateur ». pic.twitter.com/qviJNSU7r1

