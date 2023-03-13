هتان باهبري يغيب عن مواجهة القوة الجوية

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أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، هتان باهبري عن مواجهة اليوم ضد القوة الجوية العراقي.
وأوضح نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المدير الفني قرر إراحة هتان باهبري عن مباراة اليوم، بناء على التقرير المعد من الجهاز الطبي بعد شعوره ببعض الآلام.
ويُقدم هتان باهبري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وكان يتوقع أن يبدأ مباراة اليوم بشكل أساسي، وكانت تُمني الجماهير النفس بمشاركته والمساهمة في تحقيق الفوز اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على أن يُقام لقاء الإياب يوم 16 أبريل المقبل.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، أملًا في تسهيل مهمته في لقاء الإياب بتحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس الملك سلمان للأندية العربية.