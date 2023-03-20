هدف أروخو الذاتي يُدخله تاريخ كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

دخل المدافع الأوروجوياني أروخو، لاعب نادي برشلونة، تاريخ الكلاسيكو بين الفريقين في الدوري الإسباني، بعد أن سجل هدفًا في مرماه لصالح ريال مدريد في كلاسيكو الأمس خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني.

وأصبح هدف أروخو، أول هدف يُسجل بالخطأ في مرمى برشلونة في كلاسيكو الأرض وتحديدًا في الدوري الإسباني منذ بداية القرن الـ21.

برشلونة وريال مدريد

وكان ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد أن سجل اللاعب الأوروجوياني أروخو مدافع برشلونة هدفًا بالخطأ في مرماه.

ثم ظل برشلونة يُقاتل، حتى تمكن اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو من إحراز هدف التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لنيتهي الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي برشلونة في إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز القاتل عبر اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ92.

وبعد مباراة برشلونة ضد الريال، أصبح رصيد برشلونة 68 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني.