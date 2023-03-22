هدف رونالدو ضمن الأجمل من خارج منطقة الجزاء بالجولة الـ21

خطف نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي؛ بهدفه المميز في شباك أبها.

أجمل الأهداف أبعدها 😍 استمتع بالأهداف التي سُجلت من خارج منطقة الجزاء في الجولة 21✨ pic.twitter.com/KsdSPQRSZc — دوري روشن السعودي (@SPL) March 22, 2023

أجمل 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لأجمل الأهداف التي سُجلت من خارج منطقة الجزاء في الجولة الـ21، ويتصدرها هدف رونالدو من ركلة حرة مباشرة.

وضمت القائمة، الهدف الذي سجله نجم نادي الشباب، البولندي كريتشوفياك ضد الرائد، في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2\2، بجانب هدف نجم ضمك، عبدالله العمار أمام الباطن، والذي قاد فريقه للفوز.

تألق كريستيانو رونالدو

ورفع كريستيانو رونالدو عدد أهدافه من الركلات الحرة إلى 59 هدفًا، ليقتحم قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف بهذه الطريقة في تاريخ كرة القدم، والتي يتصدرها البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو بـ77 هدفًا.

ويطمح كريستيانو لمواصلة التألق مع النصر، أملًا في تعثر الاتحاد، وخطف صدارة دوري روشن السعودي منه، بجانب رغبته في المنافسة على لقب الهداف، حيث يملك 9 أهداف، فيما يتصدر عبدالرزاق حمدالله القائمة بـ15 هدفًا.