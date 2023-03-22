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سجله في شباك فريق أبها

هدف رونالدو ضمن الأجمل من خارج منطقة الجزاء بالجولة الـ21

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
هدف رونالدو ضمن الأجمل من خارج منطقة الجزاء بالجولة الـ21
المواطن - فريق التحرير

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خطف نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي؛ بهدفه المميز في شباك أبها.

أجمل 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لأجمل الأهداف التي سُجلت من خارج منطقة الجزاء في الجولة الـ21، ويتصدرها هدف رونالدو من ركلة حرة مباشرة.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وضمت القائمة، الهدف الذي سجله نجم نادي الشباب، البولندي كريتشوفياك ضد الرائد، في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2\2، بجانب هدف نجم ضمك، عبدالله العمار أمام الباطن، والذي قاد فريقه للفوز.

كريتشوفياك
كريتشوفياك – المصدر spl

تألق كريستيانو رونالدو

ورفع كريستيانو رونالدو عدد أهدافه من الركلات الحرة إلى 59 هدفًا، ليقتحم قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف بهذه الطريقة في تاريخ كرة القدم، والتي يتصدرها البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو بـ77 هدفًا.

ويطمح كريستيانو لمواصلة التألق مع النصر، أملًا في تعثر الاتحاد، وخطف صدارة دوري روشن السعودي منه، بجانب رغبته في المنافسة على لقب الهداف، حيث يملك 9 أهداف، فيما يتصدر عبدالرزاق حمدالله القائمة بـ15 هدفًا.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC
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