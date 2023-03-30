هدف يعلن عن 1900 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن أكثر من (1900 فرصة تدريبية) للجنسين بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
– (منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة نجران، منطقة جازان، منطقة الباحة، المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة عسير).
مجالات التدريب:
1- صحية.
2- هندسية.
3- تقنية.
4- إدارية.
5- فنية وأخرى.
– وزارة الاستثمار.
– وزارة الخارجية.
– وزارة الرياضة.
– وزارة الحج والعمرة .
– وزارة الرياضة.
– وزارة الصحة.
– وزارة النقل.
– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
– وزارة الاقتصاد والتخطيط.
– وزارة الحرس الوطني.
– الهيئة العامة لعقارات الدولة.
– الهيئة العامة للأوقاف.
– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
– هيئة تطوير منطقة حائل.
– الهيئة الملكية بينبع.
– الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– الهيئة العامة للغذاء والدواء.
– أمانة الطائف.
– أمانة منطقة نجران.
– أمانة محافظه حفر الباطن.
.. وأخرى.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
1- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
2- برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
لمزيد من المعلومات حول (تمهير): اضغط هنا
– من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة):
اضغط هنا