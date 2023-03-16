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أحرزه الفرنسي كريم بنزيما

هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الريال ضد ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء، بتأهل ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مرحلة إياب ثمن النهائي بهدف دون رد.

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل ليفربول الذي أهدر عدة فرص تهديفية عبر لاعبه الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي جاكبو.

وحاول ريال مدريد على فترات عبر البرازيلي فينسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيما إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الريال ضد ليفربول

وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الوحيد للريال في الدقيقة الـ 77 بعد تمريرة متقنة من البرازيلي فينسيوس جونيور.

الريال ضد ليفربول

وفي مباراة الإياب، جاء تشكيل ريال مدريد صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، إيدر ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.

أما تشكيل ليفربول فجاء مكونًا من: “أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، ميلنر، جاكبو، نونيز، محمد صلاح، ديوغو جوتا”.

وصعد ريال مدريد إلى دور الثمانية، وذلك بعد فوزه في الذهاب والإياب بنتيجة 6/ 2 في مجموع المباراتين.

الريال ضد ليفربول

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