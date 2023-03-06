هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ روما ضد يوفنتوس

انتهت مباراة روما ضد يوفنتوس، مساء الأحد، بفوز فريق روما بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مانشيني يسجل الهدف الأول في المباراة وروما يتقدم #روما_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/PnMV7mGsJf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 5, 2023

روما ضد يوفنتوس

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الإيطالي جيانلوكا مانشيني في إحراز الهدف الوحيد للجيالوروسي من تصويبة صاروخية لم يتمكن حارس يوفنتوس من صدها وذلك بالدقيقة الـ 25.

وشهدت مباراة روما ضد يوفنتوس في الدقيقة الـ91، طرد اللاعب مويس كين من صفوف يوفنتوس وذلك بعد نزوله بدقيقة كبديل.

وانتهت المباراة بفوز روما الذي أصبح رصيده 47 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، أما يوفنتوس فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.

نتائج مباريات الجولة الـ25

وكانت مباريات الجولة الـ25 من “الكالتشيو” انطلقت الجمعة الماضية بفوز لاتسيو على نابولي بهدف دون رد.

بينما في مباريات أول أمس السبت فاز مونزا على إمبولي بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل أتالانتا مع أودينيزي بدون أهداف، وفاز فيورنتينا على الميلان بثنائية لهدف.

وفي مباريات أمس، تعادل سبيزيا مع نادي هيلاس فيرونا بدون أهداف، وتعادل سامبدوريا بدون أهداف مع نادي ساليرنيتانا، بينما فاز إنتر ميلان على ليتشي بثنائية دون رد، وفاز روما على نادي يوفنتوس بهدف دون رد.

بينما تُختتم مباريات الجولة الـ25، اليوم الاثنين، بإقامة مباراتي “ساسولو ضد كريمونيزي” و”تورينو ضد بولونيا”، حيث تُقام مباراة ساسولو وكريمونيزي في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما مباراة تورينو وبولونيا تنطلق في الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.