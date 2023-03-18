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ساهم في فوز العميد بخماسية أمام الفتح

هدية جماهير الاتحاد لـ عبد الرزاق حمد الله بعد الهاتريك

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
هدية جماهير الاتحاد لـ عبد الرزاق حمد الله بعد الهاتريك
المواطن - فريق التحرير

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قدمت جماهير نادي الاتحاد مكافأة للنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وذلك بعد أن أحرز ثلاثة أهداف ” هاتريك” في مباراة الفتح في الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعرضت قناة SSC مقطع فيديو لجماهير الاتحاد وهي تردد اسم حمد الله، كتعبير عن تقديرها للاعب المغربي على مجهوداته ومساهمته في الفوز الكبير للاتحاد اليوم، بالإضافة إلى الانفراد بـ صدارة دوري روشن.

عبد الرزاق حمد الله في صدارة الهدافين 

وينفرد حمد الله حاليًا بـ صدارة هدافي دوري روشن برصيد 15 هدفًا وبفارق هدفين عن البرازيلي تاليسكا نجم نادي النصر الذي أحرز 13 هدفًا.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم عبد الرزاق حمد الله لـ الاتحاد في الدقيقة السابعة ثم تعادل المغربي مراد باتنا لنادي الفتح في الدقيقة الـ42.

عبد الرزاق حمد الله

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر نادي الاتحاد عن أنيابه الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين، ثم عزز أحمد شراحيلي بالهدف الثالث في الدقيقة الـ59.

وعند حلول الدقيقة التسعين، سجل البرازيلي إيجور كورونادو الهدف الرابع للعميد، ثم أضاف حمد الله الهدف الثالث له والخامس لـ الاتحاد في الدقيقة الـ98.

تفوق اتحادي بفارق 4 نقاط

وبعد الفوز، أصبح رصيد الاتحاد 50 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن نادي النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

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