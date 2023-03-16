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خلفية شاشة جديدة مستوحاة من العاصمة سيول

هدية مجانية من آبل احتفالاً بمتجرها الجديد

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
هدية مجانية من آبل احتفالاً بمتجرها الجديد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت آبل عن خلفية جديدة للعملاء يمكن تنزيلها بشكل مجاني، احتفالاً بمتجرها الذي سيتم افتتاحه نهاية الشهر الحالي، في سول بكوريا الجنوبية.

هدية ترويجية

وتسعى آبل لافتتاح المبنى الجديد في حي كانغنام المبني حديثًا، ويشتهر بأضوائه الملونة. وقالت آبل: “هذا هو المكان الذي تنتظرك فيه مجموعة متنوعة من الإلهام والإبداع”.

وأضافت: لتنزيل خلفية الشاشة المستوحاة من العاصمة سيول، ما عليك سوى التوجه إلى”Apple’s Gangnam”، أنقر على يمين صورة الخلفيات ثم تنزيل، ثم اضغط لفترة طويلة كي يتم حفظ الخلفية على جهازك.

عروض آبل ميوزيك

ولم تكن تلك الخلفية، الهدية الترويجية الوحيدة التي قدمتها “آبل” هذا الشهر. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن توسع عروض “آبل ميوزيك”.

وفي حين أن اشتراك “آبل ميوزك” يكلف 10.99 دولار أمريكي، يتم توسيعه بشكل كبير ليشمل خدمة جديدة تمامًا.

إضافة مجانية

وتعد “آبل ميوزك كلاسيكال” ميزة جديدة وإضافة مجانية، لذا لن تحتاج إلى دفع أي رسوم اشتراك إضافية عليها. إنه تطبيق مستقل جديد سيتم إطلاقه في 28 مارس 2023.

تم تصميم التطبيق خصيصا للموسيقى الكلاسيكية، ويضم 5 ملايين مقطوعة موسيقية.

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