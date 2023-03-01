تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول الهلال يصل إلى الطائف استعدادًا لمواجهة الوحدة موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري يلو صيادون يعثرون على جثة رجل داخل سمكة بالأرجنتين ضبط 4 أشخاص يستقلون مركبة مستأجرة دون لوحات في القصيم محمد المغلوث رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا لشركة مطارات القابضة خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة الأهلي يهزم جدة ويواصل مطاردة الحزم على صدارة دوري يلو
كشف استشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال د. عبدالمحسن الملحم، أن إعطاء الهرمونات التي تؤخر البلوغ يساعد في زيادة طول الأبناء.
فيديو | استشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال د. عبد المحسن الملحم: إعطاء هرمونات تؤخر البلوغ يساعد في زيادة طول أبنائنا وبناتنا#الراصد pic.twitter.com/iXWMglGu9z
— الراصد (@alraasd) March 1, 2023
وأضاف الملحم، خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن هرمون النمو يستخدم في حالات نقص النمو، أو مشاكل الكلى، ويحمل آثارًا فعالة في العديد من الحالات، خاصة إذا تم البدء في الوقت المناسب.
وتابع، أنه في حالة المتابعة الطبية المتأخرة لحالة الطفل يتم إعطاء تلك الهرمونات مع هرمون النمو؛ لتأخير البلوغ.
وأكد استشاري الغدد الصماء والسكري، أهمية متابعة طول ووزن الطفل ومحيط رأسه بشكل دوري كل عام لدى الطبيب، ناصحًا الآباء بأهمية الوصول إلى الطبيب في وقت مناسب.