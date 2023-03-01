هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول

كشف استشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال د. عبدالمحسن الملحم، أن إعطاء الهرمونات التي تؤخر البلوغ يساعد في زيادة طول الأبناء.

فيديو | استشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال د. عبد المحسن الملحم: إعطاء هرمونات تؤخر البلوغ يساعد في زيادة طول أبنائنا وبناتنا#الراصد pic.twitter.com/iXWMglGu9z — الراصد (@alraasd) March 1, 2023

وأضاف الملحم، خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن هرمون النمو يستخدم في حالات نقص النمو، أو مشاكل الكلى، ويحمل آثارًا فعالة في العديد من الحالات، خاصة إذا تم البدء في الوقت المناسب.

تأخير البلوغ

وتابع، أنه في حالة المتابعة الطبية المتأخرة لحالة الطفل يتم إعطاء تلك الهرمونات مع هرمون النمو؛ لتأخير البلوغ.

وأكد استشاري الغدد الصماء والسكري، أهمية متابعة طول ووزن الطفل ومحيط رأسه بشكل دوري كل عام لدى الطبيب، ناصحًا الآباء بأهمية الوصول إلى الطبيب في وقت مناسب.