هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر تضرب ساحل دبا الفجيرة بالإمارات

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، مساء اليوم الخميس، أنه جرى تسجيل هزة بقوة 1.9 درجة في ساحل دبا الفجيرة “دون تأثير على الدولة”.

بقوة 1.9 ريختر

وأردفت الوكالة، أن “محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد سجلت هزة بقوة 1.9 درجة – ريختر في ساحل دبا الفجيرة الساعة 20:03 الموافق 02/ 03/ 2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير على الدولة”.

وكان مدير إدارة الزلازل في المركز الوطني للأرصاد، خليفة العبري، قد أكد أن الهزة الأرضية حدثت في البحر مقابل ساحل دبا الفجيرة، وليست في المنطقة السكنية، بقوة 1.9 درجة بمقياس ريختر بعمق 17 كيلومترًا، عند الساعة 8.03 مساءً، وكانت محسوسة بشكل خفيف جدًّا في منطقة دبا الفجيرة بدون أي تأثير يذكر على الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل هزة أرضية أخرى بعدها عند الساعة 8:14 مساءً بقوة 1.7 درجة ولكن كانت غير محسوسة تمامًا.

أسباب الزلزال

وأفاد خليفة العبري، أن الهزة الأرضية التي حدثت في ساحل دبا الفجيرة، نشاط طبيعي نتيجة التشققات في باطن الأرض وتحدث لأسباب جيولوجية بحتة، حيث شعر بها السكان بشكل خفيف جدًّا لعدة ثوانٍ، وليس لها تأثير أو أضرار على السكان أو المنشآت، وفقًا لصحيفة الخليج.

وأردف أن موقع دولة الإمارات الجغرافي يجعلها في مأمن من الزلازل التي تحدث في المنطقة، مؤكدًا على قوة البنية التحتية للمباني والمنشآت في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة أخذت في الحسبان عند إنشاء المباني تطوير المواصفات الفنية لتكون قادرة على التصدي للزلازل والهزات الأرضية التي قد تحدث في الدولة، وغيرها من التغيرات والظواهر التي تحدث في المنطقة.

الابتعاد عن الشائعات

وأشار إلى أن هناك 21 محطة لرصد الزلازل تغطي كافة أنحاء الدولة، و70 محطة لرصد الحركة القوية، بالإضافة إلى ربط تلك المحطات مع الشبكة العالمية لرصد الزلازل وشبكات محطات دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن تلك المحطات تساعد على مراقبة وتقييم وإدارة المخاطر، كما تساعد على رسم خرائط للنشاط والتقييم الزلزالي الدقيق في المنطقة.

وطالب مدير إدارة الزلازل الجمهور بعدم تداول أي شائعات من شأنها أن تثير الهلع أو الذعر، مناشدًا كافة الأفراد من استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والاطلاع على كافة التحديثات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة.

الالتزام بالتعليمات

ودعا الجمهور بالالتزام بالتعليمات، ومتابعة النشرات التي يصدرها المركز والجهات المعنية في مثل تلك الحالات وعدم الهلع، لافتًا إلى أنه في حال حدوث مثل تلك الحالات والإحساس بالهزة، على المرء حماية نفسه وأسرته في مكان آمن، وإبلاغ المركز أو الجهات المعنية فورًا.