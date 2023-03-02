Icon

أمريكي يحمل قنبلة في حقيبته داخل مطار بنسلفانيا Icon هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر تضرب ساحل دبا الفجيرة بالإمارات Icon معلم سوداني يلتقي طلابه بعد 25 عامًا: طلابي المشاغبين أصبحوا معلمين الآن Icon العثور على خندق عملاق عمره 6000 سنة بالصين Icon الهلال يسجل الهدف الثاني والوحدة يرد بالتعادل خلال 6 دقائق Icon مشهد بديع لاقتران كوكبي الزهرة والمشتري في سماء جدة Icon وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا Icon التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والوحدة Icon ضبط شخص سلب مقيمة في القصيم Icon رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ليس لها تأثير على الدولة

هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر تضرب ساحل دبا الفجيرة بالإمارات

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر تضرب ساحل دبا الفجيرة بالإمارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، مساء اليوم الخميس، أنه جرى تسجيل هزة بقوة 1.9 درجة في ساحل دبا الفجيرة “دون تأثير على الدولة”.

بقوة 1.9 ريختر

وأردفت الوكالة، أن “محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد سجلت هزة بقوة 1.9 درجة – ريختر في ساحل دبا الفجيرة الساعة 20:03 الموافق 02/ 03/ 2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير على الدولة”.

وكان مدير إدارة الزلازل في المركز الوطني للأرصاد، خليفة العبري، قد أكد أن الهزة الأرضية حدثت في البحر مقابل ساحل دبا الفجيرة، وليست في المنطقة السكنية، بقوة 1.9 درجة بمقياس ريختر بعمق 17 كيلومترًا، عند الساعة 8.03 مساءً، وكانت محسوسة بشكل خفيف جدًّا في منطقة دبا الفجيرة بدون أي تأثير يذكر على الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل هزة أرضية أخرى بعدها عند الساعة 8:14 مساءً بقوة 1.7 درجة ولكن كانت غير محسوسة تمامًا.

أسباب الزلزال

وأفاد خليفة العبري، أن الهزة الأرضية التي حدثت في ساحل دبا الفجيرة، نشاط طبيعي نتيجة التشققات في باطن الأرض وتحدث لأسباب جيولوجية بحتة، حيث شعر بها السكان بشكل خفيف جدًّا لعدة ثوانٍ، وليس لها تأثير أو أضرار على السكان أو المنشآت، وفقًا لصحيفة الخليج.

وأردف أن موقع دولة الإمارات الجغرافي يجعلها في مأمن من الزلازل التي تحدث في المنطقة، مؤكدًا على قوة البنية التحتية للمباني والمنشآت في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة أخذت في الحسبان عند إنشاء المباني تطوير المواصفات الفنية لتكون قادرة على التصدي للزلازل والهزات الأرضية التي قد تحدث في الدولة، وغيرها من التغيرات والظواهر التي تحدث في المنطقة.

الابتعاد عن الشائعات

وأشار إلى أن هناك 21 محطة لرصد الزلازل تغطي كافة أنحاء الدولة، و70 محطة لرصد الحركة القوية، بالإضافة إلى ربط تلك المحطات مع الشبكة العالمية لرصد الزلازل وشبكات محطات دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن تلك المحطات تساعد على مراقبة وتقييم وإدارة المخاطر، كما تساعد على رسم خرائط للنشاط والتقييم الزلزالي الدقيق في المنطقة.

وطالب مدير إدارة الزلازل الجمهور بعدم تداول أي شائعات من شأنها أن تثير الهلع أو الذعر، مناشدًا كافة الأفراد من استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والاطلاع على كافة التحديثات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة.

الالتزام بالتعليمات

ودعا الجمهور بالالتزام بالتعليمات، ومتابعة النشرات التي يصدرها المركز والجهات المعنية في مثل تلك الحالات وعدم الهلع، لافتًا إلى أنه في حال حدوث مثل تلك الحالات والإحساس بالهزة، على المرء حماية نفسه وأسرته في مكان آمن، وإبلاغ المركز أو الجهات المعنية فورًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم