هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ليبيا

سجل المركز الإيطالي والليبي للاستشعار، اليوم الخميس، هزة أرضية في مياه ليبيا قبالة سواحل طرابلس بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 25 كيلومترًا.

دون تأثير

جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم، ووقعت الهزة الأرضية على تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لليبيا.

وأكّد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنّه نظرًا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة الأرضية عن ليبيا، لم يحدث أي تأثير يذكر على المباني لبعد المسافة.