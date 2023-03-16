هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ليبيا

رئاسة الحرمين تختتم فعاليات يوم العلم بتوزيع هدايا وكتيبات يمني يضحي بحياته لإنقاذ ابني شقيقه بعد احتجازهما في السيول وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ! كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي
سجل المركز الإيطالي والليبي للاستشعار، اليوم الخميس، هزة أرضية في مياه ليبيا قبالة سواحل طرابلس بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 25 كيلومترًا.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم، ووقعت الهزة الأرضية على تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لليبيا.
وأكّد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنّه نظرًا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة الأرضية عن ليبيا، لم يحدث أي تأثير يذكر على المباني لبعد المسافة.