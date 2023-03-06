هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر يشعر بها سكان سوريا وتركيا

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ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، الحدود السورية التركية مساء أمس الأحد.
ووفقًا لمرصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على بعد 23 كيلومترًا غرب مدينة إسكندرون التركية القريبة من الحدود السورية والمطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وشعر بالهزة الأرضية السكان في جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا وعلى طول الساحل السوري وصولًا إلى لبنان.
وكان زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب تونجا مساء أمس الأحد.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 266 كيلومترًا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 17.97 درجة جنوبًا وخط طول 174.94 درجة غربًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.