هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 تضرب وسط تركيا

شهد وسط تركيا، اليوم الخميس، هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر للزلازل.

ارتفاع الوفيات

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا إلى 44373 قتيلاً ونحو 63000 جريح.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث بتركيا، أن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون في الزلزال المدمر، الذي هز عدة أقاليم جنوبي البلاد.

تكرار حوادث الزلزال

وقالت وكالة إدارة الكوارث بتركيا، إن “76 من مواطنينا لقوا حتفهم في أضنة وأديامان وملطية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب وأصيب 440 مواطنًا في شانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وملطية وعثمانية وهاتاي وكلس”.

ووقع زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مبانٍ وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

عمق الزلزال

وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.

ونقلت وكالة رويترز، عن شاعد عيان في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترًا إلى الشرق، قوله إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.