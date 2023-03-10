هزّة أرضية تضرب سوريا ويشعر بها سكان لبنان

كشفت بيانات موقع “emsc” المختص برصد الهزّات الأرضية والزلازل عن تسجيل هزّة أرضية، قبل قليل، ضمن النطاق السّوري.

سوريا ولبنان

وأفادَ مرتادو تويتر في سوريا بأنّهم شعروا بهزة خفيفة في مناطق كاللاذقية وحمص.

فيما قال بعض السكان في لبنان وتحديدًا في المناطق الشمالية: إنهم شعروا بهزّة خفيفة جدًّا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 5 درجات، ضرب وسط إيطاليا.

مركز الزلزال

وأردف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال على عمق كيلومترين، ومركزه على بعد 27 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من مدينة بيروجيا في إيطاليا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحتى الآن لم تُعلن أي بيانات رسمية عن عدد الضحايا أو الأضرار الناجمة عنه، وفقًا لوسائل إعلام محلية إيطالية.

زلزال سابق

يُذكر أن المركز الأوروبي المتوسطي أعلن في وقت سابق عن وقوع زلزال بالقرب من سواحل جزيرة صقلية بـ روما، بقوة 4.5 ريختر.